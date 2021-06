Portuguesa grávida morre atropelada no Reino Unido

Uma portuguesa de 39 anos, mãe de quatro filhos e grávida com seis meses de gestação, morreu atropelada à frente do marido em Northampton, no Reino Unido.Dulce Lina Mendes Pereira foi colhida e arrastada por uma carrinha quando empurrava um carrinho de bebé vazio, enquanto o marido estava um metro atrás, com o filho de um ano ao colo.Está indiciado por homicídio causado por condução perigosa.