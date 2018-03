Filha de portuguesa morta à facada na Bélgica tentou salvar a mãe

Maria da Rocha terá sido esfaqueada pelo companheiro.

Uma mulher portuguesa foi assassinada pelo companheiro esta terça-feira numa taberna na Bélgica. Maria da Rocha terá sido morta à facada por David Vens no estabelecimento que o mesmo detinha em Charleroi e a filha de ambos, com nove anos, ainda tentou salvar a mãe.



O crime poderá ter sido motivado por problemas financeiros e pelo alcoolismo de ambos, razões que causavam frequentes atritos entre o casal, avança o DH.be. Em casos passados, a mulher já teria sido esfaqueada e o homem teria sido golpeado com um garfo num joelho.

Desta feita, Maria da Rocha apareceu no chão da taberna coberta de sangue e com uma facada nas costas. A filha, de nove anos, ainda tentou colocar um penso rápido na mãe, pensando estar a ajudá-la, mas já era tarde demais.



O homem ainda tentou deixar a filha ao cuidado de uma amiga, que a recolheu num café próximo. "A Maria morreu. Toma conta da menina, que eu provavelmente vou voltar para a prisão", terá dito à amiga, depois de ter ligado às autoridades a anunciar a morte da companheira.



Mesmo assim, David Vens assegura que não a matou, garantindo que dormiu no sofá e que, quando acordou ainda inebriado, Maria já estava morta.



A polícia belga está agora a investigar. No entretanto, David ficará em prisão preventiva e é o principal suspeito deste crime.