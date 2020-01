Portuguesa sequestrada dentro de autocarro na Irlanda

Uma turista portuguesa e um casal francês foram sequestrados no aeroporto de Dublin, na Irlanda, dentro de um miniautocarro do luxuoso Carlton Hotel.As vítimas só se aperceberam do crime quando foram expulsas do veículo por dois assaltantes no hotel errado, depois de andarem cerca de 30 quilómetros a alta velocidade.O caso insólito ocorreu na quarta-feira. Segundo o jornal Irish Sun, os turistas "deixaram o autocarro na garagem do Circle K, do outro lado da rua, em frente ao City North Hotel, e não se aperceberam que tinham sido sequestrados".Ninguém ficou ferido e só depois de entrarem no hotel errado é que se aperceberam do que tinha acontecido. Os criminosos, com cerca de 30 anos, são suspeitos de vários assaltos e foram capturados pela polícia.