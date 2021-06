Portugueses ajudam nazis italianos que planeavam ataques à NATO

As autoridades italianas anunciaram ontem ter desmantelado um grupo neonazi que, com o apoio de portugueses da já extinta Nova Ordem Social, planeava atentados contra a NATO em Itália com engenhos explosivos artesanais copiados da internet - plano "em fase embrionária".Foram encerrados grupos de conversação nas redes sociais (onde discutiam os planos e faziam propaganda) e identificados 12 neonazis, que ficaram em liberdade.Um é Francesca Rizzi, "ex-Miss Hitler", que em 2019 esteve em Lisboa a convite de Mário Machado. Outro é um elemento da polícia (Carabinieri ).