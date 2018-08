Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses apanhados com 16 quilos de cocaína

Trio foi preso no aeroporto internacional de Maputo.

Por J.C.R. | 10:04

Três portugueses – um casal, ele com 32 anos e ela com 36, e o filho da mulher, de 19 anos – foram presos no aeroporto internacional de Maputo quando tentavam embarcar com 16 quilos de cocaína escondida na bagagem.



De acordo com o porta-voz da Polícia de Maputo, Leonel Muchina, a detenção ocorreu na quinta-feira.



Às autoridades policiais, a mulher recusou prestar qualquer declaração, enquanto os dois homens alegaram não saber como é que a droga apareceu nas suas malas de viagem.



O trio foi apanhado num controlo de rotina quando regressava a Portugal.