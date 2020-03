Portugueses de norte a sul vão às janelas aplaudir profissionais de saúde que lutam contra o coronavírus. Veja as imagens

Portugueses de norte a sul do país vieram na noite de sábado às janelas e varandas das suas casas para agradecer, com aplausos e gritos aos profissionais de saúde que lutam contra a pandemia do coronavírus.O movimento denominado "corrente de esperança" uniu a população perto das 22h.Esta "homenagem" tinha sido convocada nas redes sociais ao longo do dia, através de mensagens.