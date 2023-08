Portugueses desaparecidos após incêndio em França

Edmilson Rocha e a namorada Edla, nascidos ambos em cabo-verde mas naturalizados portugueses ainda em crianças, estão desaparecidos desde domingo, após um incêndio na cidade de Grasse, na Riviera francesa, ter matado três pessoas e ferido outras três com gravidade.Para já, a família não os consegue localizar e aguarda pelo resultado de ADN às vítimas mortais – duas delas são um homem e uma mulher, cujos corpos ficaram irreconhecíveis."Temos esperança de que não sejam eles, que possam estar gravemente feridos num outro hospital. Mas ainda não sabemos nada e é um desespero", disse aoum dos irmãos de Edmilson, dando conta de que os restantes irmãos já foram para França."Sabemos muito pouco. Disseram-nos que foi um incêndio com mão criminosa e que o suspeito já foi preso. Para já as autoridades francesas não confirmam nada e a embaixada portuguesa também nada nos diz", acrescentou.Edmilson e Edla viviam em França há pouco mais de um ano e tinham recentemente mudado para a zona residencial onde se deu o incêndio. Antes disso, Edmilson morava com a mãe em Marvila.