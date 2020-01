Portugueses desleixam-se com palavras-passe

Apenas 13% dos portugueses utilizam diferentes palavras-passe para diferentes websites, só 12% optaram por palavras-passe mais complexas do que no passado e somente 16% a mudaram regularmente.Percentagens abaixo da média europeia e que foram esta segunda-feira reveladas no relatório de 2019 do Observatório de Cibersegurança, que mostra que 49% estão preocupados com os dados pessoais e 73% evitam revelar informação pessoal online.Roubo de identidade, fraude bancária e pornografia infantil são os crimes no ciberespaço tidos por mais sérios (75%, 78% e 85% respetivamente). O discurso de ódio online é "muito sério" para 46%.