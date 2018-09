Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses mostram como proceder perante um veículo de emergência na estrada

Vídeo gravado numa ambulância mostra atitude dos condutores no Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa.

12:43

Uma colisão entre um carro e uma mota, esta sexta-feira, no Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, levou ao corte da estrada e a longas filas de trânsito.



Quando há um acidente em estradas de grande movimento são muitas as dificuldades que os veículos de emergência enfrentam para conseguir chegar ao local do acidente.



No entanto, os condutores que estavam ontem na Avenida Duarte Pacheco mostraram a forma correta de proceder perante a presença de uma ambulância e um vídeo, partilhado nas redes sociais, mostra como fazê-lo.