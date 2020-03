Portugueses no combate contra milícias do Malí

Portugal é um dos seis países europeus que vai participar com militares no conjunto de forças especiais que irão acompanhar os soldados do Mali no combate às várias milícias que operam neste país do Sahel.

O lançamento oficial da futura força, designada 'Takuba' (nome de uma espada típica da região), foi feito por 11 Estados, mas só seis se comprometeram em participar com efetivos militares. Ao lado dos portugueses estarão militares da França, Bélgica, Dinamarca, Estónia e Holanda.