Portugueses pagavam para dormir em balcão de restaurante em Madrid

A Policía Nacional de Espanha resgatou 20 emigrantes de várias nacionalidades, incluindo cidadãos portugueses, que viviam confinados num restaurante no bairro de San Blas, Madrid, em "condições desumanas". Entre as vítimas estavam dois bebés com menos de um ano. Partilhavam todos um espaço que tinha pouco mais de um metro e meio de largura, e pelo qual cada adulto pagava uma renda de 400 euros.

A dona do restaurante e o proprietário do imóvel foram detidos e estão indiciados pelos crimes de auxílio à imigração ilegal, contra a saúde pública e coação. Aproveitavam-se das condições precárias e dificuldades económicas dos imigrantes para lhes extorquirem dinheiro, alugando-lhes colchões colocados em cima do balcão e sob o exaustor do restaurante, que estava encerrado devido ao estado de emergência.

Quando estes não lhes podiam pagar eram ameaçados, colocados a dormir nos cubículos da casa de banho ou numa câmara frigorífica e aterrorizados com a Covid-19: a mulher dizia estar infetada e tossia e espirrava para a comida e objetos das vítimas.