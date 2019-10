Portugueses recebem estandarte e vão para o Afeganistão

A 4ª força nacional destacada para garantir a segurança do aeroporto internacional de Cabul, no Afeganistão, que recebeu este sábado o estandarte nacional, na Batalha, escolheu uma mulher para assegurar o apoio logístico e administrativo aos 170 militares."É uma grande responsabilidade, porque vou apoiar o meu comandante, ajudar os meus camaradas e dar-lhes apoio moral", disse este sábado aoa sargento-ajudante Carla Barbosa, de 45 anos, salientando que "uma mulher acaba por ter mais sensibilidade para certos assuntos": "Os meus camaradas podem contar comigo para um apoio amigo."Carla Barbosa entrou para o Exército há 27 anos, na primeira incorporação feminina, e prepara-se para cumprir a primeira missão internacional. A partida será a 15 de novembro e o Natal vai ser passado longe da família, já que a missão se prolonga por seis meses."Também é uma experiência nova para mim, nunca estive longe da minha família no Natal e também me vai custar muito, mas vou apoiar o pessoal, vou ter de ser forte por eles e por mim", destacou.O grupo é constituído por 170 militares oriundos da Brigada Mecanizada de Santa Margarida e integra duas forças com missões diferentes: a ‘quick reaction force’ irá garantir a segurança do aeroporto internacional de Cabul e o ‘national support element’ proporciona o apoio logístico e administrativo a todos os militares."Trata-se de uma missão de forte exposição pública, exigindo-vos atitudes globalmente irrepreensíveis, discrição nos comportamentos e altruísmo e cordialidade nas relações", disse o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca."Vamos tomar conta do aeroporto de Cabul e garantir a segurança e a proteção dos mais de seis mil militares e civis que estão lá dentro", disse o major Gomes Fazenda, comandante de uma das forças."Levamos de Portugal o mesmo equipamento que a força de segurança", disse o capitão Correia Duarte, da outra força, garantindo que "o grupo está confiante, ansioso pela missão e com uma grande motivação".