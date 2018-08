Site anunciava que pessoas conseguiam obter título sem passar em nenhum exame.

12:40

Um site escrito em português anunciava vender cartas de condução nacionais, de uma forma rápida e sem o interessado ter de passar pelos exames de código e de condução.



Pelo que era possível constatar no página online, foram várias as centenas de interessados que tinham submetido os seus dados de forma a poderem obter a carta desta forma, de acordo com informação avançada esta sexta-feira, pela Revista Sábado.