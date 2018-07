Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Post-its pela proteção do património da Panreal

Mensagens deixadas em petição que defende a classificação do imóvel projetado por Nadir Afonso, em Vila Real.

Por Patrícia Moura Pinto | 08:39

Cidadãos de Vila Real colocaram mensagens escritas em post-its para tentarem salvar o edifício da panificadora Panreal, considerado histórico pela população.



Mila Abreu, investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, diz que o objetivo não passa pela compra municipal do imóvel projetado por Nadir Afonso, mas sim pela sua classificação, para que assim a entidade que adquirir o espaço proteja a sua identidade.



"Nós só queremos pedir ao ministro que coloque este edifício como património nacional. As mensagens são os comentários deixados por quem assinou a petição online para salvar este imóvel", afirmou Mila Abreu. Já para Laura Afonso, mulher do arquiteto, "o edifício é um pedaço de Nadir. Como tem Chaves, Vila Real deveria preservar esta presença de Nadir Afonso. Ideias não faltam e nós só gostaríamos que mantivessem os traços peculiares do espaço".

Há quem tenha passado a sua infância nesta panificadora e as memórias felizes fazem parte de um passado longínquo da prosperidade que outrora a Panreal proporcionou à cidade.



"O meu pai trabalhou nesta padaria 23 anos, e eu e o meu marido crescemos aqui ao lado. O cheiro do pão quente, acabado de sair do forno, é uma memória que me traz muita felicidade. Gostaria que recuperassem o espaço. Já está ao abandono há demasiados anos", contou Sílvia Alves.



Após a Direção-Geral do Património Cultural ter arquivado o procedimento de classificação, a esperança da preservação da fachada do edifício mantém- -se. A Câmara de Vila Real já indicou ao CM que a autarquia não tem verba financeira suficiente para adquirir o imóvel.