Postes de alta tensão caem e atingem casa na Póvoa do Lanhoso

Três postes de alta tensão caíram esta quarta-feira na localidade de s. Martinho do Campo, na Póvoa do Lanhoso.Não há registo de feridos.Os técnicos estavam a proceder ao desmantelamento de três postes de alta tensão quando as estruturas vergaram por completo.Ao que oapurou, o acidente provocou um "estrondo enorme".Os cabos do poste atingiram a habitação de um homem que se encontrava a dormir, provocando danos no telhado da mesma.O alerta foi dado pelas 10h00.As circunstâncias do acidente estão ainda por apurar.A GNR esteve no local.Em atualização