Posto da Maia fecha durante a noite por falta de agentes da PSP

A esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Maia encontra-se fechada durante o período noturno, de acordo com informação avançada pelo Notícias Maia.Contactado pelo, o Superintendente-Chefe do Comando Metropolitano do Porto, Paulo Lucas, afirmou que "a gestão dos recursos é feita de forma integrada, pelo que a capacidade operacional das subunidades está sempre assegurada".No entanto, no mesmo comunicado, Paulo Lucas afirmou que há situações "pontuais" em que a valência do serviço de atendimento ao público possa não estar "disponível"."Nas situações em que pontualmente (período noturno) não esteja disponível a valência de atendimento ao público em alguma esquadra, não existe nenhum encerramento do espaço, permanecendo sempre elemento policial que, numa situação urgente que requeira intervenção policial, aciona um meio policial suplementar para o local", pode ler-se.Paulo Lucas confirma por isso que apesar de ser assegurada a disponibilidade dos meios "este é um dos principais desafios que se colocam em termos de capacidade operacional".