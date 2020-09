Posto da Polícia Marítima em Quarteira sem efetivos

A Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima (ASPPM) denunciou esta quarta-feira que o posto em Quarteira, que o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, inaugurou na quarta-feira, vai permanecer fechado por não ter efetivo.





Segundo a ASPPM, esta é uma situação que acontece noutros postos do País. A associação mostra especial preocupação com a situação do trabalho da Polícia Marítima no Algarve. “Existem cargas mensais de trabalho que excedem as 240 horas em diversos comandos”, acusa., a Autoridade Marítima não comentou as denúncias da ASPPM. A mesma fonte adianta, no entanto, “que o posto da Polícia Marítima em Quarteira está em funcionamento desde junho e tem tido efetivo”.