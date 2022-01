Posto de combustível em Viana do Castelo alvo de quatro assaltos só este mês

Foi a quarta vez, desde o início do ano, que o posto de abastecimento da Galp, em Monserrate, Viana do Castelo, foi assaltado.O último assalto foi esta quinta-feira de madrugada, quando um homem, com um carro furtado, destruiu o gradeamento de segurança e as portas de vidro para assaltar. Acionou o alarme e fugiu instantes antes da chegada da PSP."É um desespero para mim. Não sei mais o que fazer. Sinto-me impotente perante esta onda de assaltos", disse ao CM, inconformado, António Amaral, dono do posto assaltado.O crime ficou todo filmado nas imagens de videovigilância, mas, ainda assim, as autoridades não identificaram o ladrão. Há uma semana um homem assaltou as bombas. Foi detido e o tribunal libertou-o.