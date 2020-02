Pouca formação complica voos dos hélis do INEM

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) estará a colocar objeções a que os pilotos de emergência médica helitransportada do INEM, que trabalham para a empresa Babcock, possam voar.O argumento utilizado é o da falta de formação, algo que a empresa britânica recusa. A Babcock garante "estar a trabalhar, em urgência, com a ANAC, para que se ultrapassem as não conformidades administrativas ainda pendentes".A empresa britânica, a quem o Estado concessionou a exploração dos helicópteros do INEM por 38,7 milhões de euros, refere, por isso, estar a direcionar esforços para que os serviços de emergência não sejam afetados.