Povo acredita que corpo de grávida desaparecida foi atirado para um lago em Gaia

Há um novo local suspeito no caso do desaparecimento de Mónica Silva. Os moradores de Vila Nova de Gaia relatam ter assistido a movimentações fora do normal, na serra de Canelas, a menos de 500 metros da habitação onde Fernando Valente está em prisão domiciliária e onde o telemóvel do suspeito foi ligado no dia depois do desaparecimento da mulher.









Na serra há um lago com vários metros de profundidade e que, segundo os moradores, tudo aquilo que é atirado para ali nunca vem ao de cima. Por isso mesmo, são muitos os que levantam as suspeitas deste local e pedem que sejam realizadas diligências.

Fernando Valente, o principal suspeito do homicídio da mulher de 33 anos que estava grávida de sete meses, continua em prisão domiciliária na habitação muito próxima deste local. É uma zona muito pouco movimentada. Era possível, ali, transportar um corpo sem que ninguém se apercebesse. Até porque há vários acessos de carro, muito próximos do lago.





A Polícia Judiciária continua a investigar o caso e pode, a qualquer momento, regressar ao terreno. Mónica Silva, que tem dois filhos de 11 e 14 anos, desapareceu a 3 de outubro. A PJ acredita que foi assassinada por Fernando, mas ainda não há corpo.