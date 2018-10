Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Povo quer saída do padre por mudar o dia da missa em Arcos de Valdevez

Fiéis dizem que Vítor Fernandes não tem condições para continuar na paróquia. Pedem que deixe a freguesia.

Por Fátima Vilaça | 08:30

"Este senhor está aqui a mais. Tem que perceber que agiu mal com o povo de Grade e, por isso, só tem que ser homem e ir embora." É com revolta e indignação que António Palhares, paroquiano de Grade, em Arcos de Valdevez, exige a saída imediata do padre Vítor Fernandes. Os fiéis acusam o sacerdote de os ter "castigado" com a mudança do dia da missa, por lhe terem exigido que apresentasse publicamente as contas da paróquia. A população está contra a decisão unilateral de mudar a missa dominical para as 18h00 de sábado. Até serem recebidos pelo bispo de Viana do Castelo, garantem não baixar os braços.



"Eu até aceitava que por excesso de serviço, se chegasse a um acordo e, de forma rotativa, a missa fosse umas vezes ao sábado e outras ao domingo. Mas fazer isto sem consultar ninguém e como retaliação por exigirmos a prestação de contas e a realização das obras, é inaceitável", diz, inconformada, Maria de Fátima Brandão.



Além de mudar o dia da missa, o sacerdote decidiu suspender as festas religiosas e proibir as obras na igreja. A situação prolonga-se há um ano e este domingo, num ‘grito de revolta’, os paroquianos decidiram concentrar-se à porta da igreja para protestar contra a situação, que consideram "inaceitável".



"São tantas as situações deste padre com os fiéis, desde insultos a acusações, que já não há condições para se manter. Só lamento o senhor bispo não ter tido ainda vontade para nos receber", desabafou António Palhares, inconformado.



O CM tentou este domingo, por vários meios, falar com o pároco e com a diocese de Viana do Castelo. Ninguém respondeu.



DEPOIMENTOS

António Palhares, emigrante, paroquiano de grade

"Igreja atingiu estado de degradação inaceitável"

"Disponibilizei-me a angariar dinheiro para as obras da igreja e a resposta do senhor padre foi que era mais urgente pagar a dívida do lar. A nossa igreja atingiu um estado de degradação inaceitável".



Maria de Fátima Brandão, professora, paroquiana de grade

"Não apresentava as contas da paróquia"

"Quando começou a envolver dinheiro, as coisas começaram a descambar, porque o padre Vítor, embora muitas vezes alertado, não apresentava as contas da paróquia. Em 14 anos nesta freguesia, deve tê-lo feito apenas uma vez".



Carlos Rodrigues, ex-autarca de grade

"Só entregava cheques se me apresentasse faturas"

"Durante anos tratei das contas da paróquia até que chegou o padre Vítor. Era eu quem tinha os cheques. Só lhos entregava se me apresentasse as faturas das despesas. Não aceitou isso e acabou por me dispensar".