Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praça de Espanha vai estar 10 meses em obras

Requalificação e remodelação da zona vão prolongar-se até meados de 2020.

Por Francisca Genésio | 12.02.19

A partir do segundo semestre deste ano e até "meados do próximo", a Praça de Espanha, em Lisboa, vai transformar-se num verdadeiro ‘estaleiro’ de obras.



Serão cerca de dez meses de trabalhos, num investimento superior a seis milhões de euros, no âmbito de um projeto de remodelação e renovação daquela zona e que esteve em concurso público internacional.



De acordo com o projeto vencedor, apresentado esta segunda-feira, a ‘nova’ Praça de Espanha vai ter acesso direto aos jardins da Fundação Calouste Gulbenkian através de uma ponte pedonal.



Ao mesmo tempo, vai contar com um parque urbano, com 630 árvores, numa área de cerca de cinco hectares - o equivalente ao Jardim da Estrela, também em Lisboa.



O projeto prevê ainda a criação de uma bacia de retenção de água, com efeito de drenagem, o que ajudará a evitar cheias que todos os anos afetam aquela zona da cidade.



Está ainda prevista a criação de uma ciclovia e de um corredor para autocarros, assim como de um espaço dedicado à realização de eventos, de um café, equipamentos juvenis e infantis e esplanadas.



Relativamente à circulação rodoviária, será construída uma ligação direta da avenida de Berna à avenida Calouste Gulbenkian. Uma solução que, segundo Fernando Medina, presidente da Câmara, reduzirá o trânsito na zona.



"Quem pretender sair da cidade de Lisboa em direção a Monsanto ou à ponte, vai direto e escusa de circundar toda a Praça de Espanha", explicou o autarca.