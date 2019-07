Praia de Aljezur sem nadadores-salvadores gera reunião urgente

Foi convocada para esta segunda-feira, em Aljezur, uma reunião de emergência entre a câmara local, Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Capitania do Porto de Lagos e dois concessionários de restaurantes de praia, com o objetivo de encontrar solução para a falta de nadadores-salvadores na praia de Monte Clérigo, apurou oNo final da semana passada, a APA tinha garantido aoque o problema deveria ser resolvido até esta segunda-feira. Mas, afinal, isso ainda não aconteceu.Neste fim de semana, a autarquia aljezurense teve de deslocar dois nadadores de uma outra praia, menos frequentada, para garantir a segurança das centenas de banhistas que frequentam Monte Clérigo.A Capitania de Lagos também está a dar uma atenção especial a esta praia, através de uma equipa de dois militares da Marinha, com curso de nadador-salvador, que, num veículo de todo-o-terreno, fazem habitualmente o patrulhamento de praias não vigiadas.Tal como ojá noticiou, a capitania atribuiu, antes do verão, a um privado a concessão de um apoio balnear, ficando este com a responsabilidade dos nadadores-salvadores. Só que a concessão ainda não abriu (tem um ano para o fazer).Assim, existia a expectativa, tal como no ano passado, que a obrigação da vigilância fosse assumida pelos proprietários dos restaurantes de praia licenciados pela APA.Esta entidade chegou a notificá-los, mas, perante a contestação dos concessionários, nada avançou.