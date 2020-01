Praia de Armação de Pera ganha areia e novo passadiço

A praia de Armação de Pera, no concelho de Silves, vai ganhar mais areia e um novo passadiço em madeira. Está ainda previsto o ordenamento do estacionamento na zona poente e a requalificação da frente de mar nascente. No total, o investimento atinge os 4,6 milhões de euros.Segundo a versão atualizada do Plano de Ação Litoral XXI, que foi divulgada este mês, a praia será alvo de uma operação de alimentação artificial do areal, em conjunto com a praia vizinha de Vale do Olival, no concelho de Lagoa. O aumento do areal tem como principal objetivo minimizar o risco associado às arribas, estando definido um investimento de dois milhões de euros.O plano reserva ainda uma verba de um milhão de euros para o ordenamento do estacionamento na zona poente da praia e um montante idêntico para a requalificação da frente de mar nascente.Entretanto, a Câmara de Silves pretende avançar este ano com a construção da ecovia litoral, que contempla a construção de um passadiço em madeira na praia, com 1500 metros de extensão, e de uma ponte igualmente em madeira sobre a ribeira de Alcantarilha, com 225 metros. O resto do troço da ecovia será urbano.A intervenção vai custar cerca de 600 mil euros.