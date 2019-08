Praia de S. Martinho do Porto interdita a banhos devido a caravelas-portuguesas

A praia de São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, está interdita a banhos por tempo indeterminado devido à presença de caravelas-portuguesas que já causaram queimaduras num banhista, divulgou esta terça-feira a Capitania do Porto da Nazaré."Hoje registaram-se vários avistamentos de caravelas-portuguesas que levaram a que fosse hasteada a bandeira vermelha e interditados os banhos na praia de S. Martinho e na praia de Salir do Porto", disse à agência Lusa Paulo Jorge Agostinho, comandante da Capitania do Porto da Nazaré.De acordo com Paulo Jorge Agostinho, até ao final do dia desta terça-feira foi "registado um caso de queimaduras" resultantes dos contactos com caravelas-portuguesas.A vítima, "um senhor que se encontrava a banhos", foi transportado para o Hospital das Caldas da Rainha "com queimaduras com alguma dimensão", acrescentou.A Capitania do Porto da Nazaré acrescentou que a interdição dos banhos irá manter-se por tempo indeterminado, até deixarem de ser avistadas caravelas-portuguesas naquela praia.O responsável pela capitania assegurou ainda que "a praia está a ser monitorizada por nadadores-salvadores que estão a prestar esclarecimentos aos veraneantes a e aconselhar" o seu não manuseamento.O aparecimento da espécie caravela-portuguesa tem-se registado em várias praias da área da Capitania do Porto da Nazaré, nomeadamente nas praias de São Pedro de Moel (concelho da Marinha Grande) e Paredes da Vitória (Alcobaça).