Praia do Alemão em Portimão interdita a banhos devido à presença da bactéria E.Coli

A praia do Alemão em Portimão foi esta terça-feira interdita a banhos devido à presença da bactéria E.Coli, detetada através de análises feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



Com base nestes dados, foi dada a ordem para desaconselhar os banhos naquela zona da costa e foram içadas as bandeiras vermelhas. Aguardam-se agora novas análises da APA para perceber se a interdição pode ou não ser levantada.



Este é o segundo caso de interdição a banhos no Algarve devido à presença desta bactéria.





Em atualização