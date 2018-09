Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praias em Portimão perdem muita areia devido ao mar de sueste

Situação está a agravar-se desde 2016.

Por D.S.G. | 09:13

As praias dos Careanos, Amado e Três Castelos, em Portimão, estão a perder muita areia devido ao mar de sueste que se tem sentido esta semana. Segundo Edgar Câmara, um dos concessionários das praias, a situação está a agravar-se desde 2016.



"Tivemos várias reuniões em março, com a Agência Portuguesa do Ambiente, e disseram-nos que em 2019 fariam a reposição dos areais." Edgar reconhece o apoio da autarquia de Portimão mas explica que "não foi suficiente para evitar este cenário".



Agora, pede à Câmara que "ajude a acabar a época balnear". O mar de sueste deve manter-se até amanhã.