Praias sem vigilância por falta de meios

Este ano, as autarquias da orla costeira não vão contar com a vigilância nas praias das Brigadas Policiais Mistas - a PSP e a Polícia Municipal. Em comunicado, a Câmara da Póvoa de Varzim, pioneira no projeto, manifesta “espanto” com a situação, referindo que “a forma mais eficiente de superar a carência de recursos é a cooperação entre forças policiais”.









Carlos Torres, líder do Sindicato Independente de Agentes da PSP, reconhece que faltam efetivos. “Espero que os autarcas locais não queiram escravizar os polícias”, desabafa.