Um homem, de 51 anos, sofreu ferimentos graves na coluna após uma queda de bicicleta durante uma prova de BTT, no monte de Prado, em Melgaço, ao final da manhã deste sábado.

O alerta foi dado pelas 12h25 para o centro de estágio localizado naquele monte. A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Melgaço e pela equipa de Suporte Imediato de Vida de Melgaço.





Foi depois transportado no helicóptero do INEM para o Hospital de Braga, com uma possível fratura na coluna.