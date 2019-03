Praticante de parapente ferido após acidente no Cabo Espichel

Helicóptero EH101 da Força Aérea, partiu do Montijo e foi fazer o resgate.

Um praticante de parapente, de nacionalidade eslovena e 26 anos, sofreu ao início da tarde deste sábado ferimentos graves num acidente ocorrido na arriba do Cabo Espichel, em Sesimbra.

O homem, amigo de estudantes de Erasmus em Portugal, onde estava a passar o fim de semana, lançou-se do topo do cabo Espichel, uma altura superior a 120 metros, com mais duas pessoas. Não conseguiu apanhar correntes ascendentes para manter o parapente e acabou por aterrar em segurança no fundo da arriba, junto ao mar.

Segundo explicaram ao CM fontes do socorro, o homem tentou subir a arriba pelos próprios meios. Mas, a metade do percurso, acabou por cair (terá escorregado ou sido atingido por uma derrocada) e foi a rebolar novamente até ao fundo da arriba. Na queda sofreu os ferimentos graves.

Os amigos alertaram o 112, pelas 12h50, e uma embarcação da estação salva vidas de Sesimbra foi mobilizada para o local. Mas não conseguiu fazer o resgate da vítima por mar, devido à grande ondulação e forte rebentamento contra as rochas.

Acabou mobilizado um helicóptero EH101 da Força Aérea, que partiu da Base Aérea do Montijo e, chegado ao local, fez baixar o recuperador-salvador e resgatou a vítima. O esloveno foi entregue aos bombeiros e INEM no topo da arriba, assistido e avaliado e depois levado ao hospital.

No resgate foram mobilizados um total de 20 operacionais, apoiados por seis viaturas e pelo meio aéreo.