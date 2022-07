Praticante de snorkeling morre depois de se sentir mal nas Berlengas

Um homem de 62 anos, de nacionalidade norte-americana, morreu na manhã desta segunda-feira depois de ter tido uma indisposição enquanto praticava snorkeling, no arquipélago das Berlengas, em Peniche.O alerta foi dado às 10h25 e deslocaram-se para o local os nadadores-salvadores de Peniche e os Bombeiros Voluntários de Peniche.A vítima foi retirada da água já inconsciente e foram iniciadas manobras de reanimação até à chegada ao porto de Peniche, onde aguardava o INEM.Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o estado da vítima não foi revertido e o óbito foi declarado no local.Snorkeling é a prática de mergulho em águas rasas, apenas com o recurso a uma máscara, barbatanas e um tubo para respirar.