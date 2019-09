Práticas agrícolas erradas agravam qualidade dos solos em Portugal

Suscetibilidade à desertificação em Portugal Continental

A existência de práticas agrícolas e florestais erradas agrava a desertificação em Portugal, alerta a associação ambientalista ZERO. O risco de degradação dos solos atinge 58% do território do continente, onde o último relatório das Nações Unidas aponta para uma maior frequência das situações de seca e aumento das áreas queimadas.Para o presidente da associação ZERO, Francisco Ferreira, "há necessidade de repensar as práticas florestais, como a plantação extensiva de eucaliptos em zonas sensíveis e agrícolas, como a monocultura do olival e vinha, perante o aumento do risco de desertificação". Fenómeno agravado pelas "alterações climáticas que estão a acelerar o processo de degradação dos solos", acrescentou.Fonte de preocupação para os ambientalistas são também as recentes recomendações do Tribunal de Contas (TC) sobre o Programa da Ação Nacional de Combate à Desertificação. O TC recomendou, esta quarta-feira, que o Governo reveja o programa, concluindo que, por falta de recursos, aquele instrumento não tem "uma verdadeira natureza de programa ou plano de ação".O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou, entretanto, que "está cumprida" a recomendação do Tribunal de Contas."O plano já foi revisto numa boa parte a partir do momento em que o Governo aprovou, no início de junho, um novo plano de ação para a adaptação das alterações climáticas e de onde emergem três temas, entre outros, que são a recuperação da rede hidrográfica, a proteção do Litoral e a fertilização dos solos", disse.Os incêndios florestais deixam os solos vulneráveis e a recuperação da vegetação é limitada pela adoção de monoculturas florestais.A associação ambientalista ZERO diz que a prática de agricultura intensiva esgota os solos sensíveis inviabilizando o seu aproveitamento.O Tribunal de Contas (TC) indicou que "as estruturas de governação" do programa de combate à desertificação revelaram-se ineficazes por falta de recursos humanos e financeiros.O TC referiu que o Observatório Nacional de Desertificação da comissão de coordenação nacional nunca funcionou.O TC defende que é necessária a revisão do programa para aproveitar o próximo período de fundos europeus, entre 2021 a 2027.As Nações Unidas estabeleceram 2030 como meta para alcançar a neutralidade da degradação do solo, conforme os objetivos de desenvolvimento sustentável.Em Beja está em prática uma experiência piloto, em que as culturas estão a ser regadas com água da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Magra.A seca atingiu 99% do território de Portugal Continental no fim de agosto, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Desta área, 12% do território registava uma situação de seca extrema. As situações mais graves de falta de água foram verificadas no Baixo Alentejo e Algarve. Perto de 23% do território está em seca severa e 29,6% em seca moderada. Apenas 1,2% do Continente, na zona de Montalegre, apresentou níveis de água nos solos desadequados.O IPMA sublinha que, embora em agosto tenha ocorrido um volume de precipitação normal para o mês mais quente do ano, a queda de chuva ocorreu sobretudo a Norte, faltando no Alentejo e Algarve. Verificou-se assim em relação a julho uma diminuição da percentagem de água no solo em quase todo o território.O volume de armazenamento nas barragens teve também quebras significativas em algumas albufeiras. Alqueva registou 68% da capacidade máxima. O normal nesta época é 79%.