É uma mensagem áudio que foi enviada para os menores da Academia Bsports, de Riba de Ave, em Vila Nova de Famalicão. A maioria já estava em instituições e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já se tinha deparado com as condições degradantes em que mais de 100 adolescentes ou jovens viviam.



A responsável da comunicação, funcionária de Mário Costa, então presidente da assembleia geral da Liga de Clubes, mandou um áudio para os menores para que eles desmentissem as condições em que se encontravam.









