Preço do gasóleo desce e o da gasolina volta a subir

gasóleo e a subida da gasolina. O gasóleo está agora a menos 2,5 cêntimos por litro (1,541 euros) e gasolina a mais 1,5 cêntimos (1,688 euros), segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)



Os preços dos combustíveis voltaram a sofrer alterações e marcam este início da semana com a descida do preço do

A revisão da carga fiscal dos combustíveis para o mês de março foi responsável por esta nova atualização depois de na semana passada os combustíveis terem sido alvo de novos aumentos. O gasóleo subiu 4,5 na semana passada e a gasolina 1,5 cêntimos, esta segunda-feira.











Atualizados a cada inicio de mês, nestes valores já estão creditados os descontos praticados pelos postos de combustivel, o que por si só já contribui para o desfasamento do crescente preço dos mesmos. Os preços podem variar por localização ou por posto de abastecimento.