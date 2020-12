Foi agora acusado pelo Ministério Público de Sintra por cinco crimes de pornografia de menores (dois deles tentados), dois de aliciamento de menores para fins sexuais e dois de importunação sexual.



Um homem de 61 anos passou mais de um ano a fazer-se passar por adolescente, nas redes sociais, e conseguiu que uma menor lhe enviasse fotos nua, chantageando-a com a divulgação.Foi agora acusado pelo Ministério Público de Sintra por cinco crimes de pornografia de menores (dois deles tentados), dois de aliciamento de menores para fins sexuais e dois de importunação sexual.

O predador usou perfis falsos nas redes sociais da internet (com fotos) para trocar mensagens e telefonemas com a vítima, entre abril de 2019 e junho deste ano, altura em que foi detido pela PJ e confinado a prisão domiciliária.



O Ministério Público pede que o homem fique proibido de profissão, emprego, funções ou atividades com contacto com menores.