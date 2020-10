Predador da internet fingia ser adolescente para abusar de menores no Porto

Durante três anos, aliciou uma menor através do Facebook, utilizando um perfil falso em que fingia ser também um adolescente. A menina, de 13 anos, acreditou que se tornou a namorada do jovem que, afinal, era um serralheiro de 47 anos, casado e com dois filhos. A menor acedeu enviar-lhe fotografias e vídeos de nudez. Mais tarde encontrou-se com o homem e acabou por ser abusada.O pedófilo foi detido pela Policia Judiciária do Porto que, em casa, lhe apreendeu o telemóvel e o computador contendo os diversos vídeos e fotografias de cariz sexual da vítima, enviados ao longo dos últimos três anos.O arguido é visado em várias investigações da PJ, nomeadamente na denúncia de uma amiga dos filhos do predador sexual que terá sido abusada sexualmente desde que passou a frequentar a casa dos amigos e do serralheiro, no Porto.Com antecedentes criminais por burla e condução sem habilitação legal, foi ontem ouvido por um juiz no tribunal.