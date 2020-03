Predador da Internet leva 6 anos de prisão

Seis anos e seis meses de prisão efetiva. Foi esta a pena a que foi ontem condenado, no Tribunal de Portimão, um homem de 52 anos por dois crimes de pornografia de menores, um deles agravado.

O arguido, que ouviu a sentença com uma máscara de proteção no rosto, não teve qualquer reação à decisão. O tribunal deu como provado todo o conteúdo da acusação, mas alterou a qualificação jurídica, uma vez que o arguido estava antes acusado da autoria de 826 crimes de pornografia de menores. Esse número corresponde às imagens de menores em atos e poses sexuais que descarregou e que partilhou.

O arguido usava telemóveis para visionar e partilhar imagens e filmes de abusos sexuais de crianças, na sua maioria do sexo feminino e com menos de 12 anos. Mas todas teriam menos de 14 anos e até há crianças com apenas quatro. O julgamento decorreu à porta fechada, mas o CM apurou que o arguido admitiu que viu e descarregou para o seu telemóvel as imagens. Afirmou, contudo, que não as partilhou.



O tribunal não acreditou nesta versão do predador, que se encontra em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa. Em março de 2018, tinha sido condenado à pena única de dois anos de prisão, suspensa, com regime de prova, pelo mesmo tipo de crimes. O arguido trabalhava como assistente operacional numa unidade de saúde e fazia parte de um grupo de partilha de imagens de abuso sexual de crianças.