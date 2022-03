Um homem foi condenado no Tribunal de Braga a oito anos de cadeia por cinco crimes de abuso sexual, pornografia de menores e coação sexual, cometidos contra rapazes, cujas idades variam entre os 9 e os 16 anos, que aliciava no Facebook ou Instagram.O predador da net forçava os menores a enviarem fotos ou vídeos sem roupa e em práticas sexuais. Obrigou um a encontrar-se com ele e ameaçou-o.