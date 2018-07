Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Predador do Facebook apanha oito anos e meio de prisão

Carlos Fernandes, de 24 anos, seduziu crianças na rede social e abusou delas. Uma, de 13 anos, foi raptada em Ponte de Lima.

08:29

Imaturo e irresponsável. Foi desta forma que o Tribunal de Aveiro classificou Carlos Fernandes, o predador julgado pelo rapto de uma menina de 13 anos, de Ponte de Lima, aliciada pelo Facebook a deslocar-se a casa de um familiar do homem, em Ílhavo, em março do ano passado, onde foi abusada. O arguido, de 24 anos, foi esta segunda-feira condenado a oito anos e meio de cadeia por cinco crimes de abuso sexual de crianças - abusou de outra menina, de Cacia -, subtração de menor e posse de arma ilegal.



"O facto de as menores já estarem no limiar muito próximo dos 14 anos levou a que a pena seja bem mais baixa. Se se tratassem de crianças de cinco, seis, 10 anos, a situação seria bem pior", disse o juiz presidente do coletivo, na leitura do acórdão. O arguido - conhecido pela alcunha 'Escadote' - estava também acusado de rapto e sequestro, mas foi absolvido destes crimes. "Não resultou provado que tenha ameaçado, violentado, forçado", afirmou o juiz, lembrando que Carlos Fernandes deixou várias vezes a menor de Ponte de Lima sozinha em casa, nomeadamente quando se ausentou para ir buscar pão.



"O senhor admitiu ter tido, com cada uma das menores, uma relação, mas o tribunal considerou que foram mais", referiu o juiz. As declarações das vítimas "foram determinantes" para a aplicação da pena de prisão. O arguido terá ainda que pagar uma indemnização de seis mil euros a uma das vítimas e três mil a outra. Ficou também proibido de exercer qualquer profissão que envolva contacto com menores, ou de exercer algum poder de confiança, guarda ou adoção de menores, durante 10 anos. Após a leitura da decisão, o juiz referiu que 'Escadote' tinha já sido condenado em seis processos por furto e roubo e "não aprendeu a lição".



No caso da menor de Ponte de Lima, o arguido contactou a vítima pelo Facebook. Disse que a amava e convenceu-a a ir para sua casa, a 3 de março de 2017.



de março de 2017 foi quando a PJ localizou a menor de Ponte de Lima, através do sinal do telemóvel, sete dias depois de a menina ter sido atraída a uma casa que era propriedade do padrasto do arguido.



Outros casos anteriores

O predador convenceu a outra vítima, de Cacia, a manter relações sexuais com ele, numa zona escondida e recatada. A acusação refere mais dois episódios de abusos, no quarto desta menor, que terá permitido que o predador entrasse quando os pais estavam a dormir.