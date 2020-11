Foi só após o segundo interrogatório que um juiz do Tribunal de Cascais ordenou a prisão preventiva de um homem, de 23 anos, casado e com filhos, que - após ter sido detido pela PJ por violação de uma menina, de 13, e libertado pelo mesmo magistrado - foi agredir e ameaçar de morte a mãe da vítima com a ajuda de cúmplices.