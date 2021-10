Predador preso seis anos por abusar de cinco menores em Leiria

Um homem que foi julgado em Leiria por abusar sexualmente de cinco menores durante 10 meses vai cumprir uma pena de prisão de seis anos. A decisão é do Supremo Tribunal de Justiça, que manteve a pena que já tinha sido fixada pelo Tribunal da Relação de Coimbra.O tribunal entendeu que "o grau de culpa do arguido é elevado e os episódios criminosos indiciam inclinação para a prática de crimes sexuais na pessoa de menores, pela sua reiteração e prolongamento no tempo".O arguido foi condenado por cinco crimes de abuso sexual de crianças, cinco de pornografia de menores agravada e um crime de importunação sexual. Em Leiria, a pena tinha sido de quatro anos e seis meses, suspensa, mas o Ministério Público recorreu para Coimbra.