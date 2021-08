"O Ministério Público mandou deter, o Ministério Público mandou libertar.” Foi com esta frase enigmática que o juiz-presidente da Comarca da Madeira, Filipe Câmara, reagiu à libertação do ex-coordenador do futebol feminino do Club Sport Marítimo suspeito de abusos sexuais sobre jogadoras entre os 12 e os 16 anos ao longo de duas temporadas.O homem, de 51 anos, entrou pelas traseiras do tribunal e saiu pela porta da frente sem ser sequer presente ao juiz.