Predador sexual de 19 anos abusa da prima de 10

Um homem de 19 anos foi acusado pelo Ministério Público de abuso sexual e coação a uma prima de agora 10 anos, em Alcácer do Sal. Os dois tinham sido retirados aos pais e estavam a viver com uma tia. O homem dormia na sala e a vítima tinha um quarto.De acordo com o Ministério Público de Setúbal, o primeiro abuso ocorreu em 2017, quando jogavam consola e ele a fez sentar ao seu colo. O crime repetiu-se em saídas para ver um cão ou brincadeiras de médicos, e o abusador pedia sempre para a vítima não contar a ninguém. A PJ de Setúbal conseguiu travar os crimes. O MP pede indemnização para a vítima.O homem terá abusado de outras crianças, mas por ter então menos de 16 anos os crimes foram arquivados.