Predador sexual de Alvor fica em prisão preventiva

O homem suspeito de ter tentado violar duas jovens em Alvor, no concelho de Portimão, vai ficar em prisão preventiva, na Prisão de Silves, como medida de coação.O predador sexual, de 36 anos, atacou Maria Góis e a sua amiga na passada terça-feira, junto à ria de Alvor, enquanto estavam deitadas na traseira de uma carrinha a ver as estrelas e uma série."Entrou na carrinha com uma faca e fechou a porta", disse Maria Góis num vídeo que partilhou nas redes sociais para divulgar o caso. O homem começou por pedir-lhes objetos de valor e depois tentou abusar sexualmente das vítimas, que conseguiram fugir.O detido é suspeito de mais ataques do género naquela zona.