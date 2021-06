Predador viola as duas enteadas durante seis anos na Madeira

Um homem, de 28 anos, atacou sexualmente as duas enteadas durante os últimos seis anos. O caso foi denunciado há poucos dias e a Polícia Judiciária do Funchal deteve o suspeito na terça-feira, na zona onde a família habitava, no concelho de Machico, na Madeira. As duas meninas têm agora 13 e 14 anos.









O predador sexual aproveitava a confiança da companheira e os períodos em que esta estava a trabalhar para ficar sozinho com as duas enteadas e consumar os abusos. Não foi possível apurar de onde partiu a denúncia, mas o assunto já era motivo de conversa entre a população de Machico que conhecia a família. A Polícia Judiciária investiga agora se há qualquer envolvimento da mãe ou ocultação dos abusos sexuais de que as filhas eram vítimas.