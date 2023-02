Prédio da Mouraria só poderá voltar a ser habitado quando proprietários fizerem obras

Já terminou a vistoria ao prédio n.º 55 da Rua do Telheirinho marcada para esta segunda-feira, na Mouraria, em Lisboa, onde decorreu o incêndio que no fim de semana matou duas pessoas.

Carlos Loureiro, responsável do Serviço de Proteção Civil da Câmara de Lisboa, disse no final que "o prédio não ficou afetado estruturalmente" com o incêndio.

No entanto, as 25 pessoas que a autarquia sinalizou, e que ficaram desalojadas após a extinção das chamas, só poderão voltar às suas casas após a realização de obras.

"As sete frações estão inabitáveis, até os proprietários realizarem obras de reposição de fornecimentos, por exemplo, de luz e gás", concluiu Carlos Loureiro.