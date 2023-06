Prédio evacuado em Gaia devido a incêndio. Edifício fica parcialmente destruído

Um incêndio destruiu, parcialmente, um apartamento do sexto andar de um edifício, esta tarde de quinta-feira, em Gaia. Há a registar um ferido ligeiro por inalação de fumo.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para o batalhão de bombeiros sapadores de Gaia e para os Bombeiros de Coimbrões, para um incêndio urbano, na rua Visconde das Devesas, em santa Marinha.Durante as operações de combate às chamas, houve dificuldades nas evacuações do sétimo e oitavo andares.O edifício, de oito andares, foi evacuado como medida de precaução. A PSP está no local.