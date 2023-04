Prédio evacuado em Santo Tirso devido a incêndio que matou três cães

Três animais morreram e 15 pessoas tiveram de ser retiradas das habitações, entre elas três feridos, na sequência de um incêndio no rés-do-chão de um prédio em Santo Tirso, revelou hoje à Lusa o comandante dos Bombeiros Tirsenses.

Segundo Vítor Pinto, o alerta foi dado pelas 12h36 para um incêndio na cozinha de uma habitação multifamiliar e que atingiu também a sala.

As três pessoas que estavam no apartamento "sofreram ferimentos ligeiros por inalação de fumos" tendo, ainda, "por precaução sido retiradas as restantes pessoas que se encontravam no prédio, num total de 15", continuou o comandante da corporação.

Os três feridos foram conduzidos ao Centro Hospitalar do Médio Ave, em Santo Tirso, acrescentou.

No rescaldo do incêndio há ainda a registar "a morte de três cães" que se encontravam na habitação que ardeu, disse.

A situação foi dada como resolvida às 13h30, referiu Vítor Pinto.