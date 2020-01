Prédio evacuado por perigo de derrocada no Centro de Lisboa

O edíficio número 89 da rua Tomás Ribeiro, em Picoas, no centro de Lisboa, foi evacuado esta segunda-feira devido a uma ameaça de derrocada. O alerta foi dado às 12h48, devido à existência de fissuras na fachada.De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, as pessoas foram retiradas devido ao risco de "queda de estruturas".Trata-se de um prédio com sete andares, sendo que apenas o 1º e o 2º são habitados.As condições de segurança estão a ser avaliadas pelos Bombeiros, juntamente com a Proteção Civil. Não há feridos a registar.