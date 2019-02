Prédio que aloja 28 famílias evacuado devido a incêndio

Fogo deflagrou dentro de um armário.

Um incêndio num armário, numa garagem de um prédio, em Paredes, levou à evacuação do edifício, onde vivem 28 famílias, por precaução durante a noite desta sexta-feira.



O alerta foi dado cerca da meia-noite pelos funcionários de um restaurante que se situa no rés-do-chão do edifício ‘Varandas do Sousa’.



No combate às chamas estiveram 39 bombeiros da corporação de Paredes apoiados por nove viaturas. O combate ao fogo demorou cerca de uma hora e meia e atingiu o referido armário e um carro. Quando foi extinto, os moradores puderam regressar a casa.



Não há feridos e ninguém ficou desalojado.